Leclerc e quell’effimera illusione, un podio che… nasconde la polvere sotto il tappeto (Di lunedì 6 luglio 2020) Una giornata strana, intensa e al tempo stesso ‘miracolosa’. Nessuno infatti avrebbe scommesso un euro sul podio della Ferrari, apparsa involuta e scarica durante le prove libere e le qualifiche del GP d’Austria. Bryn Lennon/Getty ImagesCharles Leclerc invece ha tirato fuori il coniglio dal cilindro, sfornando una prestazione pazzesca che ha cambiato le sorti della gara. Un secondo posto insperato ma al tempo stesso esaltante, che ha regalato un sorriso dopo un week-end di amarezze. Il podio del monegasco però non può cancellare le lacune della Ferrari, una macchina lenta in rettilineo e lontanissima dalle rivali, anche quelle che l’anno scorso non avrebbero fatto nemmeno il solletico al Cavallino. Racing Point e McLaren sono diventate tutto ad un tratto monoposto difficili da superare, ostacoli che complicano maledettamente il confronto con ... Leggi su sportfair

