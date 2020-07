Lecce-Lazio, Inzaghi in conferenza stampa: data, orario e diretta tv e streaming (Di lunedì 6 luglio 2020) L’allenatore della Lazio Simone Inzaghi parlerà in conferenza stampa alla vigilia del match del Via del Mare contro il Lecce: ecco data, orario e informazioni sulla diretta tv e streaming. Il tecnico biancoceleste risponderà alle domande sul periodo di forma non esaltante della sua squadra e presenterà i temi della sfida contro i salentini in grave difficoltà alle ore 14 di lunedì 6 luglio. diretta integrale in tv non disponibile (ma ci saranno estratti live nel tg di Lazio Style Channel), diretta streaming radiofonica solo su Lazio Style Radio. Leggi su sportface

Squawka : Cristiano Ronaldo has scored or assisted in each of his last 16 Serie A games: ?? Sassuolo ?? Lazio ???? Udinese… - Gazzetta_it : #Lazio #Inzaghi perde anche #Correa: “Per Lecce farò la formazione con il dottore” - Leccezionaleit : #LecceLazio, arbitra Maresca di Napoli - DarioCi8 : @donbicenzo #Pronotwitter31 ?????? LECCE-LAZIO 1-4 MILAN-JUVENTUS 1-3 FIORENTINA-CAGLIARI 2-2 GENOA-NAPOLI 2-2 ATALAN… - NeilMac555 : Lecce v Lazio -