La rieducazione sentimentale (Di lunedì 6 luglio 2020) Divorziati, disgiunti, solinghi, profondissimi, quieti, essenziali, concreti, romantici, responsabili, gentili, caldi, rispettosi. Così immaginavamo che saremmo diventati, a clausura finita e pandemia domata o almeno ridotta a epidemia, quando stavamo in casa come clarisse e potevamo uscire soltanto Leggi su ilfoglio

ilfoglio_it : La rieducazione sentimentale. L’amore pandemico è sempre lo stesso. Il fuoco che s’è acceso è stato, per l’ennesima… - Sciandi : RT @ilfoglio_it: La rieducazione sentimentale. L’amore pandemico è sempre lo stesso. Il fuoco che s’è acceso è stato, per l’ennesima volta,… - ilfoglio_it : La rieducazione sentimentale. L’amore pandemico è sempre lo stesso. Il fuoco che s’è acceso è stato, per l’ennesima… -

Ultime Notizie dalla rete : rieducazione sentimentale La rieducazione sentimentale Il Foglio