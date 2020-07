La metamorfosi di Conte, da mediatore a One Man Show (Di lunedì 6 luglio 2020) ‘Nato mediatore’, Giuseppe Conte è diventato un politico a tutti gli effetti. Uno dei più apprezzati dagli italiani. Giuseppe Conte era arrivato a Palazzo Chigi da perfetto sconosciuto e si era fatto apprezzare per le sue doti di mediatori. Ha conciliato, anche bene, due mondi distanti (forse non così tanto con il senno di poi) come la Lega e il Movimento 5 Stelle. Il premier era il garante dell’equilibrio. E ha ricoperto il ruolo con maestria, rifilando colpi al cerchio e alla botte. 16/05/2020 Roma – conferenza stampa Presidente del Consiglio dei Ministri / foto Alessandro Serrano’/Pool/Insidefoto/Image nella foto: Giuseppe ConteL’evoluzione del Premier Conte, da arbitro a politico La situazione è cambiata drasticamente con il secondo governo, quello formato da Movimento 5 Stelle e Pd con l’aggiunta di ... Leggi su newsmondo

Parlamentari renziani a cena. Il dehors di Emma, pizzeria gourmet dietro Campo de’ Fiori. Focaccia calda e Franciacorta freddo di benvenuto. Chiacchiere. Pettegolezzi. La più famosa del tavolo dice: « ...

Schiavo delle Ong e della sinistra. Ecco la “sbandata” rossa di Conte

Sempre più rosso che giallo. Entrato in quota grillina, Giuseppe Conte sta lentamente completando la propria metamorfosi. Quale sarà il suo futuro politico è impossibile predirlo. Certo è che il ripos ...

