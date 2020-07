Infortunio Barella, l’esito degli esami strumentali per il centrocampista dell’Inter (Di lunedì 6 luglio 2020) Infortunio Barella – “Nicolò Barella si è sottoposto questa mattina a esami strumentali, dopo il risentimento muscolare che gli ha impedito di essere a disposizione per la gara contro il Bologna. Gli accertamenti hanno evidenziato una distrazione muscolare agli adduttori della coscia destra. Le sue condizioni saranno rivalutate la prossima settimana”. E’ questo il comunicato ufficiale pubblicato sul sito ufficiale dell’Inter. Brutte notizie per l’allenatore Antonio Conte che dovrà rinunciare al calciatore per qualche partita. Squalificati Serie A, le decisioni del giudice sportivo: 15 assenti, stangata al BolognaL'articolo Infortunio Barella, l’esito degli esami strumentali per il centrocampista dell’Inter CalcioWeb. Leggi su calcioweb.eu

