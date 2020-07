inFamous sta per tornare su PS5? Dominio rinnovato e Sucker Punch assume per un nuovo gioco (Di lunedì 6 luglio 2020) Secondo la scoperta dell'utente Reddit PlunderBunker, un nuovo inFamous potrebbe essere in sviluppo.L'utente ha trovato il Dominio "inFamousthegame.com", aggiornato al 27 giugno, che collega al sito Web ufficiale di Sucker Punch. Considerando che lo studio sta assumendo per un titolo per PS5, potrebbe esserci una connessione tra le due cose.inFamous ha visto due titoli su PS3, con inFamous Second Son su PS4. L'ultima uscita della serie era rappresentata dal DLC First Light, uscito nel 2014 come prequel di Second Son.Leggi altro... Leggi su eurogamer

