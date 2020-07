Harry e Meghan, i tormenti del principe: i Sussex hanno fatto la scelta giusta? (Di lunedì 6 luglio 2020) Harry e Meghan hanno iniziato una nuova vita indipendente. I primi contraccolpi a livello psicologico si fanno sentire. Harry è terrorizzato: si sente isolato Fonte foto: Getty ImagesHarry è finito in cul de sac, una strada senza uscita che potrebbe avere compromesso irrimediabilmente il suo futuro. La scelta di condurre una vita indipendente dalla Famiglia Reale insieme a Meghan Markle è stata la scelta giusta? Il libro Royals At War: The Inside Story of Harry and Meghan’s Shocking Split with the House of Windsor, scritto dal duo Andy Tilett e Dylan Howard sta rivelando sempre più dettagli scioccanti sulla vita dei reali della famiglia britannica. Il principe Harry ora vive a Los Angeles insieme all’attrice Meghan Markle, ma il duca del Sussex starebbe maturando pensieri sempre più negativi: “Harry si ... Leggi su chenews

