Gianluca Semprini condurrà Agorà con Luisella Costamagna su Rai3 (Anteprima Blogo) (Di lunedì 6 luglio 2020) Aria nuova nel mattino di Rai3 e si parte da subito alle 8 con una coppia nuovissima alla guida del prestigioso programma giornalistico del primo mattino della terza rete della televisione pubblica.Agorà edizione invernale 2020-2021 sarà condotto da Luisella Costamagna e Gianluca Semprini. Curioso cambio della guardia quindi fra Roberto Vicaretti, che ha lasciato la rassegna stampa del mattino di Rai News 24 per andare a condurre la versione estiva di Agorà, con Gianluca Semprini che ha preso il suo posto sul canale all news della televisione pubblica nella fascia mattutina a sfogliare i giornali.Gianluca Semprini condurrà Agorà con Luisella Costamagna su Rai3 (Anteprima Blogo) pubblicato su TVBlog.it 06 luglio 2020 19:23. Leggi su blogo

