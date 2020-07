Gallera dice che i focolai nei salumifici in provincia di Mantova sono stati «soffocati prima che si propagassero» (Di lunedì 6 luglio 2020) sono già saliti a 68 i casi di persone positive al coronavirus nei salumifici Mantova. Una diffusione del contagio con caratteristiche piuttosto simili, che ha coinvolto in modo particolare questa tipologia di aziende, oltre che i macelli. Dal momento che anche in Germania il coronavirus ha avuto una seconda vita proprio nei macelli, il livello d’attenzione non poteva che essere massimo. E l’assessore al Welfare Giulio Gallera ha affermato che la Regione Lombardia ha preso dei provvedimenti molto forti per cercare di limitare la diffusione del contagio a partire da questi focolai. LEGGI ANCHE > Tso per chi ha il Covid e continua a uscire e alberghi sanitari, le mosse del governo salumifici Mantova, la situazione in quattro aziende «I protocolli Anticovid, messi in atto dall’ata Valpadana – ha scritto Gallera in una nota – hanno permesso di ... Leggi su giornalettismo

