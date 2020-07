Formula 1 – La situazione del calendario: Messico, Brasile e Texas in forte dubbio, possibile ok dal Vietnam (Di lunedì 6 luglio 2020) L’annuncio tanto atteso non è arrivato. A Zeltweg la Formula 1 avrebbe dovuto rendere note le 3 corse successive a Monza (6 settembre), ovvero Mugello, Sochi e Portimao. A causa di un nuovo focolaio nella tappa portoghese però, la situazione del calendario di F1 è rimasta cristallizzata. All’orizzonte è presente solo tanta incertezza. Il Gp del Messico è ufficialmente in calendario, ma nell’Autodromo Pedro e Ricardo Rodriguez è allestito un ospedale Covid che rende impossibile disputare la gara. La situazione sanitaria non è delle migliori nemmeno in Brasile e in Texas e difficilmente l’emergenza si attenuerà entro breve. Qualche speranza in più arriva invece dal Vietnam, Covid-free da 3 mesi. Il presidente dell’organizzazione locale Nguyen Duc Chung ha parlato alla stampa spiegando la ... Leggi su sportfair

claudiosaporito : #Colloquio di #lavoro, #Star è la formula per rispondere con successo a qualsiasi domanda ti venga fatta. Là dove S… - luigidkl : @EmanuelaSono Formula semplice fa sempre valida.. Sto in questi gg vivendo una situazione incresciosa per essermi b… - Fjodor1984 : @alex85ferrari @Gianludale27 L’unica cosa certa è che non sono interessati al bene di questo sport. In Formula 1 è… - ulrico_dp : @Carlo314159 @Keynesblog @EnricoLetta Hai sbagliato tono (e direzione di espansione). Guarda la formula allegata.… - Visciglia1982 : @RisorgINT Per quanto concerne il fpf definitivo o prestito con obbligo si equivalgono. Ci vorrebbe una formula che… -