Fiuggi, auto prende fuoco in pieno centro: momenti di paura e tensione (Di lunedì 6 luglio 2020) Sono stati attimi di panico ieri mattina in centro a Fiuggi. Un’auto, con a bordo delle persone stava transitando nella zona quando il motore ha iniziato ad emettere fuoriuscite di fumo nero e denso. I primi a rendersi conto del pericolo sono stati gli stessi passeggeri. Nelle vicinanze stava passando una pattuglia della polizia locale che ha prima fatto scendere gli occupanti e poi, messa in sicurezza la zona, ha allertato i vigili del fuoco del locale distaccamento. I pompieri si sono immediatamente portati sul posto per spegnere l’incendio, ma il veicolo è andato completamente distrutto. Fortunatamente non si sono registrati feriti ma solo tanta paura. Fiuggi, auto prende fuoco in pieno centro: momenti di paura e tensione su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta

CorriereCitta : Fiuggi, auto prende fuoco in pieno centro: momenti di paura e tensione - RadioCentFiuggi : Fiuggi - Auto a fuoco sulla Via Diaz. Una Mercedes ha preso fuoco mentre transitava sulla strada principale di Fiug… -

Ultime Notizie dalla rete : Fiuggi auto Fumo nero dal motore, poi l'auto va a fuoco: momenti di panico in pieno centro ciociariaoggi.it Fumo nero dal motore, poi l'auto va a fuoco: momenti di panico in pieno centro

Momenti di paura ieri mattina in via Diaz nella parte bassa della città. Una Mercedes con a bordo alcune persone stava transitando nella zona quando dalla parte del motore è iniziato ad uscire un dens ...

La crisi morde, ruba generi di prima necessità per 50 euro: ora è nei guai

Si è recata in un supermercato della zona e dopo essere entrata tranquillamente ha rubato vari generi di prima necessità dandosi poi alla fuga. Ma è stata tradita dalle telecamere di videosorveglianza ...

Momenti di paura ieri mattina in via Diaz nella parte bassa della città. Una Mercedes con a bordo alcune persone stava transitando nella zona quando dalla parte del motore è iniziato ad uscire un dens ...Si è recata in un supermercato della zona e dopo essere entrata tranquillamente ha rubato vari generi di prima necessità dandosi poi alla fuga. Ma è stata tradita dalle telecamere di videosorveglianza ...