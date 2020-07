È morto Nick Cordero, l’attore combatteva da mesi con il coronavirus (Di lunedì 6 luglio 2020) L’attore di Broadway Nick Cordero è morto a 41 anni a causa di complicazioni legate al coronavirus. Il decesso è avvenuto dopo oltre 90 giorni in ospedale, durante i quali i medici erano stati costretti ad amputargli una gamba. «Dio ha un altro angelo in paradiso ora», ha scritto in un post su Instagram la moglie dell’attore, Amanda Kloots. View this post on Instagram God has another angel in heaven now. My darling husband passed away this morning. He was surrounded in love by his family, singing and praying as he gently left this earth. ⠀ I am in disbelief and hurting everywhere. My heart is broken as I cannot imagine our lives without him. Nick was such a bright light. He was everyone’s friend, loved to listen, help and especially talk. He was an incredible actor and musician. He loved his ... Leggi su linkiesta

