Dl semplificazioni: al via Cdm, su tavolo anche Pnr (Di lunedì 6 luglio 2020) Roma, 6 lug. (Adnkronos) - Al via con un'ora e mezza di ritardo il Consiglio dei ministri a Palazzo Chigi. Sul tavolo non solo l'attesissimo decreto semplificazioni, ma anche il Piano nazionale di riforme e l'assestamento di bilancio. Un Cdm 'monstre' necessario alla vigilia del tour europeo del premier, Giuseppe Conte, che domani sarà a Lisbona e subito dopo volerà a Madrid per rinsaldare il fronte dei Paesi che chiedono all'Europa una risposta forte alla pandemia, a partire dal Next Generation Eu. Il 'piatto forte' del Cdm, al centro della conferenza stampa che domattina terrà il presidente del Consiglio, è il dl semplificazioni, che tuttavia -ormai è dato per assodato- verrà approvato con la formula 'salvo intese', perché su diversi punti, a partire dagli appalti, i nodi non sono stati ancora sbrogliati e c'è bisogno di andare ... Leggi su liberoquotidiano

Roma, 6 lug. (Adnkronos) - Al via con un'ora e mezza di ritardo il Consiglio dei ministri a Palazzo Chigi. Sul tavolo non solo l'attesissimo decreto Semplificazioni, ma anche il Piano nazionale di rif ...

Dl Semplificazioni, bozza: in oltre 100 pagine dall'accelerazione dei cantieri alla digitalizzazione della P.a.

Dall'accelerazione dei cantieri ai rapporti con la pubblica amministrazione, passando per la "stabilità" finanziaria degli enti locali" e per "l'organizzazione del sistema universitario". Sono alcuni ...

Dall'accelerazione dei cantieri ai rapporti con la pubblica amministrazione, passando per la "stabilità" finanziaria degli enti locali" e per "l'organizzazione del sistema universitario". Sono alcuni ...