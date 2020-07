Covid-19, dalla Caritas diocesana un aiuto economico alle piccole imprese (Di lunedì 6 luglio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiCerreto Sannita (Bn) – Dopo aver dato un contributo economico per andare incontro alle difficoltà delle parrocchie e un ulteriore contributo per le persone e famiglie in difficoltà, il vescovo diocesano mons. Domenico Battaglia ha disposto, in questo momento così delicato per tutti, un fondo speciale di € 60.000 a sostegno delle piccole imprese della nostra Diocesi che fanno più fatica a ripartire, dopo la chiusura a causa dell’emergenza Covid-19. Lo ha annunciato il direttore della Caritas diocesana don Pino Di Santo, indicando che si tratta di fondi 8×1000 erogati straordinariamente dalla Conferenza Episcopale Italiana per situazioni di reale difficoltà dovute all’emergenza Covid-19. “La scelta – spiega il direttore della Caritas diocesana – di costituire un fondo di ... Leggi su anteprima24

