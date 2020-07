Coronavirus, "non accadeva da aprile". La curva risale, il segnale (Di lunedì 6 luglio 2020) Leggera crescita della curva epidemica di Coronavirus in Italia, con 208 nuovi casi oggi (di cui 111 in Lombardia), contro i 192 di ieri. A fronte però, come sempre il lunedì, di un basso numero di tamponi, 22.166, contro i 34.462, anche questa cifra ben lontana agli oltre 70.000 del picco. I casi totali dall'inizio dell'epidemia di Covid-19 sono 241.819. Le regioni che oggi non riportano nuovi casi sono 10: Marche, Trentino Alto Adige, Puglia, Friuli Venezia Giulia, Abruzzo, Umbria, Val d'Aosta, Calabria, Molise e Basilicata. Sono 8 i decessi contro i 7 di ieri: registrano vittime oggi Lombardia (3 decessi), Piemonte (2), Veneto, Lazio e Sardegna (1 in ciascuna). Il totale delle vittime sale a 34.869. Prosegue la frenata del numero di guariti, oggi 133 (ieri 164, ma si erano superati anche i 3.000 in un giorno, con un numero di malati però molto superiore), ... Leggi su liberoquotidiano

corradoformigli : C’è una domanda che mi frulla in testa da mesi. Perché l’ospedale anti-covid della Fiera di Milano lo si è tirato s… - chetempochefa : “Dopo il coronavirus non saremo migliori. Gli uomini non imparano. È nella natura umana il dimenticarsi presto dell… - Rinaldi_euro : Tanto per non dimenticare! Coronavirus, lo studio: in un decennio 37 miliardi in meno alla sanità italiana - La Rep… - bladewarren : RT @EssereAnimali: ?? Casi simili continuano a essere segnalati in #Italia, in #Europa e oltreoceano. Non è una coincidenza: in questi stabi… - AllertApc : #Bassignana #COVID19 #Prevenzione #coronavirus La prossimità non è mai abbastanza #PCProvAL @AllertApc… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus non Quegli 11 paesi del Veneto dove il Coronavirus non è mai entrato Il Gazzettino L’impatto del Covid-19 sulla nostra dieta mediatica e sul giornalismo

Guardiamo sempre la Tv e ci informiamo on line, leggiamo sempre meno la carta stampata. Una tendenza, quest’ultima, difficile da invertire, specie se si considera che durante la pandemia abbiamo aumen ...

Coronavirus, il bollettino del 6 luglio: la curva risale, per il secondo giorno di fila aumentano i malati

Leggera crescita della curva epidemica di coronavirus in Italia, con 208 nuovi casi oggi (di cui 111 in Lombardia), contro i 192 di ieri. A fronte però, come sempre il lunedì, di un basso numero di ta ...

Guardiamo sempre la Tv e ci informiamo on line, leggiamo sempre meno la carta stampata. Una tendenza, quest’ultima, difficile da invertire, specie se si considera che durante la pandemia abbiamo aumen ...Leggera crescita della curva epidemica di coronavirus in Italia, con 208 nuovi casi oggi (di cui 111 in Lombardia), contro i 192 di ieri. A fronte però, come sempre il lunedì, di un basso numero di ta ...