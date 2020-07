CdS - Callejon e la sua famiglia vogliono restare a Napoli: c'è un solo motivo per cui il rinnovo è fermo (Di lunedì 6 luglio 2020) José Maria Callejon vuole restare a Napoli, anche la sua famiglia vorrebbe rimanere, ma il rinnovo di contratto è fermo, al momento bloccato, l'intesa non c'è. Leggi su tuttonapoli

MERCATO - CdS: il Napoli a caccia dell'erede di Callejon, sulla lista c'è anche Under

Come riportato dal Corriere dello Sport, il Napoli che è a caccia dell'erede di Callejon, dopo aver fatto visita all'Atalanta di Ilicic, uno degli obiettivi per la fascia destra, domani il farà gli o ...

