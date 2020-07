Campari prosegue l’acquisto di azioni proprie (Di lunedì 6 luglio 2020) (Teleborsa) – Campari, nell’ambito della vigente autorizzazione all’acquisto di azioni proprie da destinare al servizio dei piani stock option, deliberata dall’Assemblea degli azionisti del 27 marzo 2020, ha comunicato di aver acquistato, dal 29 giugno al 3 luglio 2020, complessivamente 779.465 azioni proprie al prezzo medio di 7,4954 euro per azione, per un controvalore complessivo pari a 5.842.401,02 euro. A Milano, intanto, giornata poco mossa rispetto alla chiusura precedente per l’azienda attiva nel settore beverage che si posiziona a 7,718 euro. (Foto: © Campari) Leggi su quifinanza

Design in bottiglia

Tre designer per Campari Soda. Serena Confalonieri, Marco Agati e Agustina Bottoni customizzano la bottiglietta icona del ‘Camparino’. Per una Special Edition interattiva al via sui social Va in scena ...

