Addio al maestro Ennio Morricone (Di lunedì 6 luglio 2020) Dopo tante fake news sulla morte di noti personaggi della cultura, della politica e dello spettacolo, tristemente confermiamo la notizia della morte del maestro Ennio Morricone. I nostri lettori, leggendo messaggi di cordoglio sulle loro bacheche, ci hanno chiesto conferma della notizia nella speranza che arrivi una smentita. Tristemente, ripetiamo, siamo qui per confermare. Foto di Gonzalo Tello La notizia è riportata su tutti i principali organi di stampa. Ansa, in un articolo pubblicato nell’ultima ora, scrive che il maestro era ricoverato in una clinica privata dopo aver riportato la frattura di un femore. Ennio Morricone si è spento durante la notte a 93 anni. La notizia è arriva a seguito di una nota stampa diffusa dalla famiglia e firmata dal legale. Come scrive anche Repubblica i funerali del maestro si terranno in forma privata. ... Leggi su bufale

