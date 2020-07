50 volte Gabbiadini: “Non voglio fermarmi. Atalanta? Dobbiamo provarci” (Di lunedì 6 luglio 2020) Manolo Gabbiadini non ha alcuna intenzione di fermarsi. 50esimo gol in Serie A per l'attaccante della Sampdoria arrivato al numero 32 con la maglia blucerchiata. La rete messa a segno contro la Spal, nel 3-0 finale dei suoi, è da stimolo per continuare a fare meglio. Il centravanti ha parlato ai microfoni del canale ufficiale doriano del traguardo ottenuto e del futuro in campionato con la sfida all'Atalanta.Gabbiadini: "50 gol? Non voglio fermarmi"caption id="attachment 987357" align="alignnone" width="530" Sampdoria (Getty Images)/caption"La vittoria contro la Spal era quello che volevamo: dare continuità al risultato di Lecce e ci siamo riusciti. Era da tempo che non facevamo tre gol, quindi siamo anche contenti. 50 gol in A? Fare 50 gol in Serie A è un bel traguardo, voglio continuare sono ancora giovane e posso ancora migliorare. Le punizioni? Una ... Leggi su itasportpress

