Zidane: “Sono stanco di sentirmi dire che abbiamo vinto grazie agli arbitri” (Di domenica 5 luglio 2020) Dopo la vittoria sull’Atletic Bilbao grazie al rigore determinante di Sergio Ramos, l’allenatore del Real Madrid, Zinedine Zidane, ha parlato in conferenza stampa. “È una vittoria molto importante. Una partita molto combattuta, giocata con grande intensità. Fino a quando il titolo non sarà vinto matematicamente, non possiamo rilassarci. abbiamo mostrato la nostra forza e la nostra solidità”. Zidane ha dichiarato che la cosa che gli piace di più della squadra è la forza che sta dimostrando. “Stiamo mostrando la nostra forza e il nostro equilibrio quando perdiamo la palla. Stiamo andando molto bene. Ci è mancata la brillantezza in attacco e possiamo migliorare, ma la parte più importante è la nostra forza difensiva”. A proposito del rigore e della Var, ha detto: “Sono stanco di ... Leggi su ilnapolista

