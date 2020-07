Torino, uccide la madre e si suicida gettandosi dal nono piano (Di domenica 5 luglio 2020) Torino (ITALPRESS) – Omicidio-suicidio questa mattina Torino.Una donna di 33 anni, che soffriva di problemi psichiatrici, ha prima ucciso la madre di 60 anni e poi si è lanciata dal nono piano dell’abitazione di Corso Racconigi. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Squadra Mobile e il personale del 118. Inutili i tentativi di soccorso dei sanitari, che non hanno potuto fare altro che constatare il decesso delle due donne. Secondo i primi accertamenti degli investigatori, sembra che la donna abbia accoltellato la madre e poi si sia lanciata nel vuoto. A dare l’allarme il fidanzato della giovane, che era stato contattato nella notte dalla madre della 33enne.(ITALPRESS). L'articolo Torino, uccide la madre e si suicida gettandosi dal nono piano proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro

Omicidio-suicidio a Torino, dove una donna ha ucciso la madre per poi suicidarsi gettandosi dal balcone al nono piano del palazzo di via Racconigi. Chiara Rollo, di 33 anni, avrebbe accoltellato a mor ...del palazzo in cui vivevano. L’omicidio-suicidio è stato consumato a Torino, in corso Racconigi, dove una ragazza ha tolto la vita alla madre per poi buttarsi di sotto. Stando a quanto si apprende, l’ ...