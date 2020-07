‘Temptation Island’, Nunzia Sansone e Flavio Zerella ospiti in radio si lasciano andare a importanti dichiarazioni sulla loro storia! (Di domenica 5 luglio 2020) ospiti della trasmissione Non succederà più su radio radio ai microfoni di Giada Di Miceli sono stati Flavio Zerella e Nunzia Sansone. I due, che hanno partecipato a Temptation Island in due edizioni diverse, dopo la fine delle rispettive relazioni con Roberta Mercurio e Arcangelo Bianco, da qualche mese ormai vivono alla luce del sole la loro storia d’amore. Nunzia e Flavio hanno esordito dicendo che le cose tra loro procedono a gonfie vele e il primo a prendere la parola è stato Zerella che ha raccontato come si sono conosciuti e innamorati: Una domenica sera ero in un locale a Napoli e tra la folla l’ho incontrata cosi per caso perché avevamo amici in comune e mi è piaciuta da subito. Abbiamo parlato molto e da li ho capito che era una ragazza che poteva interessarmi. L’impatto estetico è stato molto forte. Non siamo solo ... Leggi su isaechia

