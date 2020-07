Rosy Abate: una storia vera ha ispirato la fiction? (Di domenica 5 luglio 2020) Molti credono che Rosy Abate, il personaggio della fiction di Canale 5 interpretato da Giulia Michelini, sia ispirato ad una figura realmente esistita, scopriamo la verità. La storia di Rosy Abate ha appassionato gli spettatori al punto che molti di loro hanno creduto che il personaggio sia ispirato a una figura realmente esistita, e la fiction tratta da una storia vera. No, non è così: Rosy Abate è un personaggio di fantasia, anche se l'interpretazione di Giulia Michelini lo ha reso estremamente credibile. Rosalia 'Rosy' Abate, appare per la prima volta nella prima stagione della serie Squadra antimafia - Palermo oggi, e viene presentata come una donna forte è determinata. Da bambina sfugge per miracolo all'attentato in cui morirono i genitori, grazie al coraggioso intervento della ... Leggi su movieplayer

cinemaniaco_fb : ?????????????? Rosy Abate: una storia vera ha ispirato la fiction? - LorenzoMainieri : @RosyAbateTv: alle 21:20 su Canale Cinque - zazoomblog : Rosy Abate 2 seconda puntata stasera su Canale 5 in replica: la trama - #Abate #seconda #puntata #stasera - kvittoriak : RT @CIAfra73: Speciale Fiction Club: #RosyAbate 2, secondo appuntamento. Con Giulia Michelini, in prima serata su Canale5 - CIAfra73 : Speciale Fiction Club: #RosyAbate 2, secondo appuntamento. Con Giulia Michelini, in prima serata su Canale5 -