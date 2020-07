Rock, il virus della solidarietà (Di domenica 5 luglio 2020) Anche una brutta esperienza come il virus Covid-19 probabilmente non avrà il potere di trasfigurare in modo permanente l’animo umano. Il dolore e la paura non renderanno migliori, più avvertiti, più buoni. Però è altrettanto manifesto che, come altri settori, anche la musica pop ha dato il meglio di sé in termini di solidarietà ed empatia con chi ha sofferto e combattuto contro il virus. E nonostante il settore del musicbiz sia stato tra i più colpiti dalle misure di … Continua L'articolo Rock, il virus della solidarietà proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto

Ultime Notizie dalla rete : Rock virus Rock, il virus della solidarietà | il manifesto Il Manifesto È morto Nick Cordero, il divo di Broadway ucciso dal coronavirus

Dramma nel mondo dello spettacolo. A soli 41 anni si è spento Nick Cordero: l’attore è stato ucciso dal coronavirus dopo aver trascorso più di 90 giorni in un ospedale di Los Angeles. «Dio ha un altro ...

Addio Nick Cordero, l’attore di Broadway sconfitto dal coronavirus: aveva 41 anni

Era ricoverato in ospedale a Los Angeles da oltre 90 giorni ed era in gravi condizioni a causa delle complicazioni legate al virus. L'annuncio della moglie Amanda Kloots su Instagram: “Da oggi Dio ha ...

Dramma nel mondo dello spettacolo. A soli 41 anni si è spento Nick Cordero: l’attore è stato ucciso dal coronavirus dopo aver trascorso più di 90 giorni in un ospedale di Los Angeles. «Dio ha un altro ...Era ricoverato in ospedale a Los Angeles da oltre 90 giorni ed era in gravi condizioni a causa delle complicazioni legate al virus. L'annuncio della moglie Amanda Kloots su Instagram: “Da oggi Dio ha ...