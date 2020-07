Resident Evil Village e il ritorno di Chris Redfield e Ethan: ex amici, colleghi, conoscenti? (Di domenica 5 luglio 2020) Resident Evil Village non sarà solo l'ottavo capitolo della longeva saga survival horror di Capcom, ma anche la seconda parte delle avventure di Ethan Winters, protagonista di Resident Evil 7.Il titolo vedrà anche il ritorno di Chris Redfield, amato personaggio presente in quasi tutti i capitoli principali della saga, più qualche spin-off, anche se stavolta il suo ruolo non sarà così tanto eroico.Nel trailer d'annuncio di RE: Village, infatti, una delle prime azioni di Chris è quello di sparare a Mia, moglie di Ethan e co-protagonista del precedente episodio. Che Chris sia passato "al lato oscuro"? Cosa lega Chris e Ethan in questo ottavo capitolo? Queste sono le domande più impellenti della community a cui Capcom ha voluto rispondere...lasciando ovviamente intatto l'alone di mistero.Leggi altro... Leggi su eurogamer

