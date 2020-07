Oroscopo della settimana dal 6 al 12 luglio: previsioni della settimana (Di domenica 5 luglio 2020) Sta per cominciare una nuova settimana. Vediamo come volge secondo Paolo Fox con l’Oroscopo settimanale dal 6 al 12 luglio 2020. Ariete Se devi fare un discorso serio approfitta del weekend per portare avanti e gestire il tutto con la giusta dose di attenzione e prudenza. Per quel che concerne i sentimenti provi un po’ di caos. Qualcuno avrebbe voglia infatti di legalizzare o confermare un’unione. Toro Hai cambiato modo di approcciarti agli altri e di capirli. Saranno forse complici le stelle? Per quel che concerne l’aspetto professionale in autunno ci saranno ottime novità: il bisogno di cambiare nasce dall’esigenza prettamente economica. Gemelli Venere nel tuo segno, quindi se vuoi seguire il tuo cuore, questo è il momento giusto. È questa la parte di luglio che tende a favorire la tua posizione. E infatti non ... Leggi su nonsolo.tv

