Marotta: “Lautaro? Per lui deve essere motivo d’orgoglio essere all’Inter ora” (Di domenica 5 luglio 2020) L’amministratore delegato dell’Inter, Beppe Marotta, ha parlato a Dazn prima del match contro il Bologna. “Emerson Palmieri? In questo momento dobbiamo convivere con la parte agonistica e con quella del calciomercato. Non posso che rispondere che non c’è nessun contatto: non abbiamo iniziato nessuna trattativa. Stiamo facendo delle valutazioni, ma le più importanti saranno quelle fatte dopo queste 9 partite”. Su Lautaro Martinez, al quale tra 48 ore scade la clausola: “Al di là delle date, credo che la considerazione più esplicita sia che l’Inter non vuole cedere i propri campioni e i propri giovani di valore. Se il giocatore vorrà andare via, valuteremo insieme. Fino ad oggi però non è stata manifestata questa volontà. Credo che vista la sua giovane età possa vedere più ... Leggi su ilnapolista

abdo_massa : RT @marifcinter: Marotta: “Lautaro? L’Inter non vuole cedere i suoi giocatori migliori. Se lui chiedesse di andare via, valuteremmo insieme… - napolista : Marotta: “Lautaro? Per lui deve essere motivo d’orgoglio essere all’Inter ora” L’ad dell’Inter a Dazn: “L’Inter non… - sportli26181512 : Marotta: 'Lautaro all'Inter può crescere ancora. Poi potrà valutare l'addio': Così il dg nerazzurro: 'Martinez non… - Fantacalcio : Inter, Marotta sicuro: 'Lautaro non vuole andare via. Emerson Palmieri? Ecco la verità' - CalcioPillole : #Calciomercato #Inter #Marotta su #Lautaro: “Sarà fondamentale la sua volontà. Noi vogliamo trattenere i nostri c… -

Ultime Notizie dalla rete : Marotta “Lautaro L’Inter raddoppia. Kumbulla è solo l’inizio: “Non è fatto escluso che arrivi…” fcinter1908