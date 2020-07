L’Isola di Pietro 2 non va in onda dopo l’annuncio delle repliche, la quarta stagione ci sarà? (Di domenica 5 luglio 2020) Un altro mistero da risolvere per il nostro pubblico dietro le quinte del palinsesto di Canale5. dopo una serie di promo e di annunci relativi alle repliche de L'Isola di Pietro 2, sembra proprio che oggi pomeriggio, dopo una lunga maratona in compagnia di Una Vita, il nostro pediatra non tornerà in onda. Gianni Morandi e i suoi sono tornati in panchina dopo gli annunci dei giorni scorsi o almeno così sembra. L'Isola di Pietro 2 non va in onda quindi o alla fine gli episodi saranno in replica a partire da oggi? La guida tv Mediaset è stata aggiornata e alle 16.00, al posto della replica della prima puntata della fiction con Gianni Morandi, troviamo il film "Le pagine della nostra vita". Il film del 2004 diretto da Nick Cassavetes e tratto dall'omonimo romanzo di Nicholas Sparks, racconta l'intensa storia tra due giovani ragazzi.Tutto ha inizio in una casa di ... Leggi su optimagazine

RaiTre : Nella punta sud-occidentale della #Sardegna, di fronte alle coste sulcitane, c’è l’isola di San Pietro. Nel 1738 il… - ChilErminia : #Sardegna, di fronte alle coste sulcitane, c’è l’isola di San Pietro. Nel 1738 il re Carlo Emanuele III donò l’isol… - MURATMIHCIOGLU : RT @RaiTre: Nella punta sud-occidentale della #Sardegna, di fronte alle coste sulcitane, c’è l’isola di San Pietro. Nel 1738 il re Carlo Em… - zazoomblog : Michele Rosiello è Alessandro – Chi è? – L’Isola di Pietro - #Michele #Rosiello #Alessandro - BettySartore85 : RT @RaiTre: Nella punta sud-occidentale della #Sardegna, di fronte alle coste sulcitane, c’è l’isola di San Pietro. Nel 1738 il re Carlo Em… -

