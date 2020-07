L’appello di Aboubakar Soumahoro a Conte: “Ascolti voce degli invisibili. Gli Stati popolari non sono piazza della protesta, ma della proposta” (Di domenica 5 luglio 2020) “Conte e il governo ascoltino la nostra voce, la voce degli invisibili“. È l’appello lanciato da Aboubakar Soumahoro, attivista e sindacalista, dalla manifestazione degli “Stati popolari” in piazza San Giovanni a Roma. Una piazza fatta da persone che lottano ogni giorno per il “precariato, il lavoro mal pagato”, ma anche “di chi un lavoro non ce l’ha o di chi lavora ma viene sfruttato dalle piattaforma digitali al mondo dell’informazione”. “Questa non è la piazza del no, è la piazza della proposta – continua Soumahoro parlando con i giornalisti – Risposte dal governo? Nonostante quel momento, chiusi dentro al Palazzo (agli Stati generali, ndr), il grido di dolore ancora c’è. C’è mezzo milione di persone che si ritrova senza lavoro, sappiamo chi sono i nuovi ... Leggi su ilfattoquotidiano

