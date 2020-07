Inter KO in casa: il Bologna vince in rimonta grazie alle scelte di Mihajlovic (Di domenica 5 luglio 2020) Colpo del Bologna a San Siro. La squadra di Sinisa Mihajlovic soffre tantissimo nel primo tempo ma riesce a contenere l'Inter, andando negli spogliatoi con un solo gol di svantaggio. Nella ripresa con un uomo in meno (espulsione di Soriano, che poi verrà raggiunto in tribuna da Bastoni), prima neutralizza un calcio di rigore a Lautaro Martinez (impeccabile Skorupski) e poi ribalta il risultato con le reti di Juwara e Barrow. 2-1 per il Bologna. Tre punti preziosi. Sorpassata l'ipotetica quota... Leggi su 90min

