Il bandito Giuliano: soldi, sangue e falsità (Di domenica 5 luglio 2020) Il 5 luglio 1950 veniva ucciso «compare Turiddu», il fuorilegge più famoso del Dopoguerra. Assassino, mafioso, ma anche «eroe» degli indipendentisti siciliani... Una vita, e una fine, così incerte che, ancora oggi, sembra impossibile distinguere tra verità e ricostruzioni interessate.«Di sicuro, c'è solo che è morto». Cinque luglio 1950. Tommaso Besozzi, firmando una sua inchiesta giornalistica per il settimanale L'Europeo, non esitò a denunciare l'alone di vaghezza che circondava il bandito Salvatore Giuliano. In quell'occasione, si faceva riferimento al solo episodio che ne riguardava la morte e, tuttavia, l'intera vita del fuorilegge resta come avvolta in una trama di ambiguità, difficile da dipanare. Un capobanda contro i poteri o al loro servizio? Vendicatore dei deboli o braccio armato dei ... Leggi su panorama

Fontana3Lorenzo : Nuova puntata della serie: la fiera dell'assurdo. Ora anche John Wayne viene bandito dai 'politicamente corretti'.… - BomberiniL : VORREI SAPERE DAL SENATORE RENZI SE RIMPIANGE DI AVER ASCOLTATO E DATO AIUTO AL BANDITO SARDO MARCEDDU ANDREA FRANC… - FranzvonFlach90 : @MauriSciminello A vedere da come ti esprimi, si direbbe che il bandito sia tu. Torna ar bar, c'è er whisky scaduto da finì - filo_78 : Il giallo per simulazione a Dybala dopo il rigore concesso a Calcedo è una porcata immane: solo Maresca imbeccato d… - liberatinico : shadow banning è un il metodo utilizzato per nascondere un determinato utente da una comunità online, per rendere i… -

Ultime Notizie dalla rete : Il bandito Promenade a Isola delle Femmine, la passeggiata in abiti d'epoca come nel '700 PalermoToday