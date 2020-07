Gennaro Gattuso al termine di Napoli-Roma: “I ragazzi non devono pensare che siano già arrivati” (Di lunedì 6 luglio 2020) Gennaro Gattuso ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la vittoria del Napoli sulla Roma. “Alleno giocatori forti e tante volte bisogna ricordarglielo. Dopo la finale di Coppa Italia dissi che bisognava pedalare e non parlare, visto che tanti di questi l’anno prossimo resteranno qui. Serve la mentalità vincente, bisogna pensare non all’io ma al noi. Penso che Lorenzo abbia caratteristiche su cui lavorare. Deve avere forza nelle gambe e provare a saltare l’uomo. Se le gambe l’aiutano, con la sua tecnica, può fare sempre la differenza. Mi guarda storto se lo tolgo gli ultimi 20 minuti, ma deve farsene una ragione. Però è molto intelligente, arriva subito alle cose e penso che questa sia la sua forza”. “La squadra deve migliorare nella mentalità. Quando fa belle partite si siede. Negli anni è sempre ... Leggi su calciomercato.napoli

