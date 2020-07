Formula1. Ferrari sprofondo Rosso. Tutta sbagliata vettura 2020. Dedica offensiva per Alex Zanardi (Di domenica 5 luglio 2020) Debutto disastroso per la Ferrari nel campionato mondiale di Formula1. Le Mercedes comandano come sempre, le vetture di Maranello sono a distanza siderale dalle frecce d’argento, bardate di nero. La Ferrari è condannata ad un campionato mondiale in sordina. Il debutto della Formula 1 consegna un verdetto impietoso alla Ferrari che ha già messo le mani in avanti confessando la propria inferiorità tecnica. E’ una Ferrari dimessa quella che si presenta ai nastri di partenza della stagione Covid-19. Si comincia a luglio, quando di solito sui circuiti europei il campionato prendeva la sua fisionomia definitiva in vista del rush finale asiatico. Eppure la Ferrari è già KO, incapace di contrastare non solo la supremazia della Mercedes ma anche lo strapotere di scuderie con budget certamente minori. La Ferrari è Tutta ... Leggi su optimagazine

SkySportF1 : Leclerc: 'Non faremo miracoli, Mercedes lontane nel GP Austria' #SkyMotori #Formula1 #F12020 #AustrianGp - Gazzetta_it : #Ferrari, che batosta! E adesso le stagioni a rischio sono due #AustrianGP - SkySportF1 : Questa sera, alle 20.45 su @SkySportF1, 'Back on track', l'intervista esclusiva di @FedericaMasolin a… - peppeiannicelli : #Ferrari pessima, un'offesa al combattente #Zanardi la dedica sulla vettura lontanissima dalle altre rivali. Sprofo… - frascollssss : RT @segnanti: Austria, oggi. Sebastian Vettel torna ai box con la sua Ferrari, dopo una qualifica di merda. #fotografiesegnanti #4luglio #… -