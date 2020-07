Filomena Gallo ricorda Flamigni: "Abbiamo girato insieme l'Italia. Si è spento un faro dei diritti civili" (Di domenica 5 luglio 2020) “Con la morte di Carlo Flamigni si spegne un faro che ha illuminato le strade percorse e anche quelle ancora da percorrere in difesa dei diritti civili”. Filomena Gallo si ferma un attimo, il tempo di ricacciare indietro le lacrime. Il segretario dell’Associazione “Luca Coscioni” non nasconde la tristezza, che travalica i confini della sfera privata - “Carlo era un amico, un riferimento nella mia vita” - per investire quella pubblica.“è un giorno triste anche per l’Italia”, riprende Gallo. Perché a Carlo Flamigni, scomparso oggi a 87 anni, “questo Paese deve moltissimo”. Ginecologo, scrittore, già membro del Comitato di Bioetica e direttore della clinica ostetrica dell’Università di Bologna, è il padre della fecondazione assistita e per tutta la vita si è battuto ... Leggi su huffingtonpost

HuffPostItalia : Filomena Gallo ricorda Flamigni: 'Abbiamo girato insieme l'Italia. Si è spento un faro dei diritti civili' - Filomena_Gallo : Ciao Carlo?? - massimogiorgio3 : @ass_coscioni @Filomena_Gallo @MatteoMainardi @roccoberardo @sofiargt Una sola parola:spreco.Di tempo,di risorse,di… - DrKing77 : Coronavirus e donne disabili, Filomena Gallo: «Il super bonus per la libertà» - aiemPrimitivo : RT @ass_coscioni: Disabilità, cannabis e fine vita. Oggi puntata de 'il Maratoneta' da non perdere a pochi giorni dalla nuova udienza del C… -

Ultime Notizie dalla rete : Filomena Gallo Filomena Gallo ricorda Flamigni: "Abbiamo girato insieme l'Italia. Si è spento un faro dei diritti civili" L'HuffPost Filomena Gallo ricorda Flamigni: "Abbiamo girato insieme l'Italia. Si è spento un faro dei diritti civili"

“Con la morte di Carlo Flamigni si spegne un faro che ha illuminato le strade percorse e anche quelle ancora da percorrere in difesa dei diritti civili”. Filomena Gallo si ferma un attimo, il tempo di ...

È morto Carlo Flamigni, uno dei «padri» della fecondazione assistita

«Il mio lavoro consiste anche in questo, facilitare il passaggio della conoscenza scientifica, e forse è questo l’aspetto della mia professione di medico che mi piace di più e che ancora oggi mi appar ...

“Con la morte di Carlo Flamigni si spegne un faro che ha illuminato le strade percorse e anche quelle ancora da percorrere in difesa dei diritti civili”. Filomena Gallo si ferma un attimo, il tempo di ...«Il mio lavoro consiste anche in questo, facilitare il passaggio della conoscenza scientifica, e forse è questo l’aspetto della mia professione di medico che mi piace di più e che ancora oggi mi appar ...