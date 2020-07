Fase 3: a fine settembre la Milano Design City per ‘rilanciare la città’ (Di domenica 5 luglio 2020) Milano, 5 lug. (Adnkronos) – Dopo quattro mesi di stop, dovuti all’emergenza Covid-19, Milano torna a organizzare eventi: dal 28 settembre al 10 ottobre si terrà ‘Milano Design City’, “appuntamento voluto dal Comune di Milano in collaborazione con i principali operatori del mondo del Design cittadino per rilanciare e far tonare la città il punto di riferimento internazionale per la cultura del progetto”, spiega il Comune. Fino al 31 luglio sarà possibile presentare all’amministrazione proposte e idee per mostre, installazioni, workshop, dibattiti e incontri. L'articolo Fase 3: a fine settembre la Milano Design City per ‘rilanciare la città’ proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro

TV7Benevento : Fase 3: a fine settembre la Milano Design City per 'rilanciare la città'... - LaLestofante : RT @PoliticaPerJedi: Il 'vadi lei' di Berlusconi al modesto e incolore Tajani (che fa fine e non impegna), in questa delicata fase di possi… - fabrywifi2_0 : Scusate @GiuseppeConteIT @luigidimaio @c_appendino @minambienteIT @nzingaretti la fase 2 che fine ha fatto? Mi sa c… - attilasarti : RT @PoliticaPerJedi: Il 'vadi lei' di Berlusconi al modesto e incolore Tajani (che fa fine e non impegna), in questa delicata fase di possi… - Maria30573477 : RT @PoliticaPerJedi: Il 'vadi lei' di Berlusconi al modesto e incolore Tajani (che fa fine e non impegna), in questa delicata fase di possi… -

Ultime Notizie dalla rete : Fase fine Fase 3: a fine settembre la Milano Design City per 'rilanciare la città' Metro Fase 3: a fine settembre la Milano Design City per 'rilanciare la città'

Milano, 5 lug. (Adnkronos) - Dopo quattro mesi di stop, dovuti all’emergenza Covid-19, Milano torna a organizzare eventi: dal 28 settembre al 10 ottobre si terrà 'Milano Design City', "appuntamento vo ...

Riforma fisco, salario minimo e no a condoni: ecco la bozza Pnr

"Durante la fase più acuta della crisi, il Governo è intervenuto con misure di grande ampiezza e portata economico-finanziaria onde contrastare i devastanti effetti economici dell’epidemia COVID-19 e ...

Milano, 5 lug. (Adnkronos) - Dopo quattro mesi di stop, dovuti all’emergenza Covid-19, Milano torna a organizzare eventi: dal 28 settembre al 10 ottobre si terrà 'Milano Design City', "appuntamento vo ..."Durante la fase più acuta della crisi, il Governo è intervenuto con misure di grande ampiezza e portata economico-finanziaria onde contrastare i devastanti effetti economici dell’epidemia COVID-19 e ...