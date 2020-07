F1: i piloti in ginocchio contro il razzismo, Leclerc e Verstappen non aderiscono (Di domenica 5 luglio 2020) Ma indossano la t-shirt nera “End Racism” e su Twitter precisano: “Non per questo siamo meno impegnati contro le discriminazioni” Leggi su lastampa

