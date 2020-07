Crisanti: "L’Italia non è in una bolla. Scoppieranno altri focolai, molti ad ottobre e novembre" (Di domenica 5 luglio 2020) “L’Italia non è in una bolla. Con gli italiani bisogna essere chiari. altri focolai Scoppieranno e saranno anche più numerosi probabilmente ad ottobre e novembre”. A parlare a SkyTg24 è Andrea Crisanti, direttore del dipartimento di microbiologia e virologia e dell’università di Padova. “Ogni giorno nel mondo si registrano 200mila nuovi casi di Covid-19 nel mondo”, sottolinea.“Se una persona è positiva al coronavirus, penso che debba essere messa in condizione di non trasmettere. Se non lo fa spontaneamente, penso che il Trattamento sanitario obbligatorio si renda necessario perché se qualcuno rifiuta le cure non deve mettere a rischio la salute degli altri”, aggiunge Crisanti, sottolineando la necessità di prevede l’estensione del Tso per i casi di positività al ... Leggi su huffingtonpost

Andrea Crisanti, ordinario di microbiologia all'Università di Padova, ha affermato: "La cosa che mi preoccupa di più è che rientrino in Italia persone infette che ...

