Covid a Vicenza, il figlio del manager untore: «Mio padre meritava il Tso, curarsi è un dovere» (Di domenica 5 luglio 2020) Covid a Vicenza, è guerra in famiglia. Il figlio del manager untore dà ragione a Zaia: mio padre meritava il Tso. Continuano a far discutere le dichiarazioni del governatore Zaia sui nuovi focolai di Covid in Veneto, suscitando le reazioni più diverse. Molti hanno giudicato bellicosi quei richiami al Tso e a responsabilità penali legate all’allentamento delle misure di protezione, al rifiuto di farsi curare, al riaccendersi del rischio epidemia. Altri, invece, si sono schierati col presidente di Regione: tra questi, spicca il nome del figlio del manager considerato un nuovo “untore”. L’uomo che non ha rinunciato a una affollata festa di compleanno mentre stava male con 38 di febbre. l’imprenditore che, in barba a precauzioni, divieti e buon senso, ha continuato anche a lavorare. Incontrare persone. Andare in giro fino ... Leggi su secoloditalia

