Coronavirus: tornano a calare i positivi in Italia (Di domenica 5 luglio 2020) Arrivano buone notizie dalla protezione civile per quanto riguarda l’epidemia di Coronavirus in Italia. Infatti dopo 5 giorni tornano a calare i nuovi positivi in Italia. Nelle ultime 24 ore si registrano 192 nuovi casi nel nostro paese e 7 decessi. I guariti invece sono aumentati di 164 unità. Per effetto di questi dati dunque il numero degli attualmente positivi a COVID-19 nel nostro paese è di 14.642. Aumentano di 3 unità i ricoverati in terapia intensiva. Per effetto di questi dati dunque il numero totale di casi di Coronavirus nel nostro paese è arrivato a quota 241.419. I decessi a causa del virus in totale sono fino ad ora 34.861. I guariti invece sono arrivati a quota 192.108. Dopo 5 giorni tornano a calare i nuovi positivi al Coronavirus in Italia Dei 14.642 casi di COVID-19 che si registrano attualmente, 13.623 sono in isolamento domiciliare, ... Leggi su notizieora

