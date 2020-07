Coronavirus, Speranza: “Stiamo valutando trattamenti sanitari obbligatori” (Di domenica 5 luglio 2020) ROMA (ITALPRESS) – “Il messaggio che arriva dalla lettura dei dati è che il virus circola ancora. Finchè sarà così, non potremo considerare il pericolo alle spalle. Lavoriamo ogni giorno perchè non si torni mai più al livello di sofferenza di marzo. Per questo, su ogni atto, seguo il principio della massima prudenza”. Così, in un’intervista a la Repubblica, il ministro della Salute Roberto Speranza che, prendendo spunto dall’ultimo caso dell’imprenditore veneto, annuncia: “Sto valutando con il mio ufficio legislativo l’ipotesi di trattamenti sanitari obbligatori nei casi in cui una persona deve curarsi e non lo fa. Ma attenzione, il mio giudizio su come si sono comportati gli italiani in questa crisi è positivo: senza questa sintonia di fondo tra le misure adottate e i comportamenti ... Leggi su ildenaro

