Coronavirus, in gravi condizioni ma stabile l'imprenditore vicentino (Di domenica 5 luglio 2020) E' ricoverato all'ospedale di Vicenza in terapia intensiva dopo aver contratto il Covid nel corso di due viaggi effettuati a giugno in Serbia e Bosnia insieme a tre colleghi, due vicentini e un veronese. E aver quindi attivato un nuovo focolaio: 5 positività legate al suo caso.... Leggi su repubblica

MSF_ITALIA : In #AFGHANISTAN abbiamo aperto un centro di trattamento per il #Covid19 nella provincia di Herat, la seconda più co… - cronaca_news : Coronavirus, in gravi condizioni ma stabile l'imprenditore vicentino - angelicabaires : RT @IlariaBifarini: Vi svelo un arcano: il numero di positivi al coronavirus (che non corrisponde a malati gravi) è direttamente proporzion… - VittorioAgnese : RT @caritas_milano: ??Nei momenti di crisi sono sempre i più deboli a pagare le conseguenze più gravi. In mezzo a mille difficoltà anche in… - forestale82 : RT @IlariaBifarini: Vi svelo un arcano: il numero di positivi al coronavirus (che non corrisponde a malati gravi) è direttamente proporzion… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus gravi Coronavirus, in gravi condizioni ma stabile l'imprenditore vicentino La Repubblica Coronavirus, ultime notizie: 7 decessi in 24 ore, aumentano ricoveri e persone in terapia intensiva

Le ultime notizie sul Coronavirus in Italia e le news dal mondo di oggi, domenica 5 luglio. 235 nuovi casi e 21 morti nell’ultimo bollettino. Aumenta l’indice di contagio RT in Veneto, Emilia Romagna ...

Turismo, bonus vacanze buttato a mare: ci danneggia

BARI - Chi non conosceva «Io», adesso sarà indotto a farlo. La prima versione dell’app dei servizi pubblici (che integra pagoPA per effettuare pagamenti verso la Pubblica amministrazione) si presenta ...

Le ultime notizie sul Coronavirus in Italia e le news dal mondo di oggi, domenica 5 luglio. 235 nuovi casi e 21 morti nell’ultimo bollettino. Aumenta l’indice di contagio RT in Veneto, Emilia Romagna ...BARI - Chi non conosceva «Io», adesso sarà indotto a farlo. La prima versione dell’app dei servizi pubblici (che integra pagoPA per effettuare pagamenti verso la Pubblica amministrazione) si presenta ...