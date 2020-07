Caso Vannini: di chi sono le voci a casa dei Ciontoli la notte dell’omicidio? (Di domenica 5 luglio 2020) Secondo l’Emme Team ci sarebbero state altre due persone a casa dei Ciontoli la notte dell’omicidio di Marco Vannini – a riportarlo è il Messaggero – ed ecco cosa avrebbero detto… Un nuovo colpo di scena prima del processo rischia di oscurare l’uscita del libro sulla sua vita: il Messaggero riporta di una scoperta da … L'articolo Caso Vannini: di chi sono le voci a casa dei Ciontoli la notte dell’omicidio? proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

stanzaselvaggia : Ribadisco. La società Emme Team non esiste (neppure una partita iva), ha fornito identità false quando ha stipulato… - stanzaselvaggia : Emme Team: dicono di aver ripulito l’audio di Vannini, di aver cancellato i video della Cantone, di essere in Ameri… - Agenzia_Dire : Ieri è stato presentato il libro ‘Mio figlio Marco. La verità sul caso Vannini‘, scritto a quattro mani dalla madre… - SalvinaCinturin : RT @fede_aresu: Non permettete che venga archiviato il caso di Mario Biondo, non si può credere ad un suicidio con tutte queste prove del c… - top10libri_it : Tra i più venduti nelle ultime 24H!! #2: Mio figlio Marco. La verità sul caso Vannini Marina Conte, Mauro Valent… -

Ultime Notizie dalla rete : Caso Vannini Caso Vannini, altre due persone a casa Ciontoli quella notte? BaraondaNews “La verità su Marco Vannini” nel libro scritto dalla madre

“E’ un luogo simbolico il Granarone. Durante il lockdown era il nostro faro e lo abbiamo illuminato, con il tricolore e con altri colori”. Ed è questo il posto, descritto con parole cariche di emozion ...

Scaffale basso. Le tribolazioni di un elefante piccolo come un gatto

Essere un elefante con una stazza non più grande di quella di un gatto di casa non è una gran cosa se si vive nella giungla - dove si sa, nessuno è tenero - e quelli della tua famiglia sono grandi pac ...

“E’ un luogo simbolico il Granarone. Durante il lockdown era il nostro faro e lo abbiamo illuminato, con il tricolore e con altri colori”. Ed è questo il posto, descritto con parole cariche di emozion ...Essere un elefante con una stazza non più grande di quella di un gatto di casa non è una gran cosa se si vive nella giungla - dove si sa, nessuno è tenero - e quelli della tua famiglia sono grandi pac ...