Buffon festeggia sui social: «648 non è un numero, è una vita intera» – FOTO (Di domenica 5 luglio 2020) Buffon: «648 non è un numero, è una vita intera». Il messaggio di cuore del portiere primatista in Serie A «648 non è un numero ma una vita intera. Una vita con due guanti. Una vita tra due pali. Una vita fatta di tante sfide. E la sfida più bella deve ancora venire. 648 volte grazie». Questo il messaggio di soddisfazione, ambizione e ringraziamento che Gianluigi Buffon ha postato sui social dopo essere diventato il giocatore con più presenze nella storia della Serie A. View this post on Instagram 648 non è un numero ma una vita intera Una vita con due guanti Una vita tra due pali Una vita fatta di tante sfide E la sfida più bella deve ancora venire 648 volte grazie. #648UFFON A post shared by Gianluigi Buffon (@gianluigiBuffon) on Jul 4, ... Leggi su calcionews24

