Bruxelles: "L'Italia non fa abbastanza contro le frodi ai fondi Ue"
La Commissione ha chiesto chiarimenti al nostro governo in seguito al mancato recepimento delle nuove norme volte a...

Ultime Notizie dalla rete : Bruxelles Italia STALLO FASE 3/ Per l'Italia suona l'ultima campanella di Bruxelles Il Sussidiario.net Italia rischia deferimento Corte Ue su norme antiriciclaggio

BRUXELLES - Italia, Danimarca e Repubblica ceca devono attuare integralmente l'ultima direttiva Ue antiriciclaggio entro tre mesi se non vogliono correre il rischio di finire alla Corte Ue. La ...

Dove si può andare in vacanza quest’estate: regole per i viaggi all’estero

In piena estate, con il coronavirus ancora in circolo e la riapertura dei confini extra Ue per 15 paesi (per ora), in tanti stanno chiedendo come programmare un viaggio all’estero, se sono previste mi ...

