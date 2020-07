BoJo reagisce su Hong Kong: Huawei bandita dal 5G britannico (Di domenica 5 luglio 2020) Londra. Huawei è la prima vittima dello scontro diplomatico tra Cina e Gran Bretagna. Secondo il Sunday Telegraph, il governo Johnson intende bandire Huawei dalla costruzione della rete 5G in seguito alle leggi autoritarie adottate da Pechino contro Hong Kong. Il quotidiano racconta che per ragioni di sicurezza l’intelligence britannica darà un parere negativo al coinvolgimento dell’azienda cinese. Il governo dovrebbe fare un annuncio in settimana, chiedendo a Huawei di disimpegnarsi gradualmente dalla costruzione della rete 5G entro dicembre. Il GCHQ, il ramo dei servizi segreti che si occupa di sicurezza informatica, sostiene che le sanzioni americane contro Huawei costringeranno l’azienda cinese a usare nuove tecnologie, che aumenteranno il rischio per la Gran Bretagna. Tuttavia, questa spiegazione tecnica nasconde due motivazioni politiche che hanno ... Leggi su huffingtonpost

