Belen e Stefano, Alessia Marcuzzi posta una foto che secondo molti manda un chiaro messaggio (Di domenica 5 luglio 2020) Travolta da un turbine di gossip dopo le rivelazioni di Dagospia sul suo presunto flirt con Stefano De Martino, causa della fine della storia tra lui e Belen, Alessia Marcuzzi ha taciuto. Salvo pubblicare un post si Instagram, qualche ora fa, che molti hanno visto come un messaggio. Una borsa mare con un libro, l’autobiografia di Woody Allen, che si vede molto bene. Il titolo? “A proposito di niente“. molti i commentatori che scommettono di tratti di un modo per “smentire” le voci delle ultime ore: “E chi vuol capire capisca“, scrive Laura Ravetto. “Sottilissimo post”, “A buon intenditor…”, “Titolo perfetto”, altri dei commenti letti. C’è poi chi si lancia in supposizioni: “Tutti e due subito a smentire eh?”, scrive qualcuno. Visualizza questo post su ... Leggi su ilfattoquotidiano

