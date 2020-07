Anticipazioni Una Vita lunedì 6 luglio 2020 (Di domenica 5 luglio 2020) Lunedì 6 luglio 2020 – La delusione di Bellita: Bellita ci resterà molto male quando scoprirà che la Signora del Mistero non è altri che sua figlia. Di contro Cinta pensava di farle una bella sorpresa. In questo modo avrebbe capito il suo vero valore. Purtroppo però le cose non sono andate come previsto. In un secondo momento vedremo Telmo assumere il ruolo di padre di Mateo, riuscendo così nell’impresa di farsi riconoscere come padre legittimo. Intanto nel quartiere ci si chiede: dove è finita Genoveva? L'articolo Anticipazioni Una Vita lunedì 6 luglio 2020 News Programmi Tv. Leggi su anticipazioni

