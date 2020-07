Un Posto al Sole ricomincia: la data dei nuovi episodi (Di sabato 4 luglio 2020) Per la prima volta dopo ventiquattro anni, ci ha pensato il Coronavirus e il conseguente lockdown ad interrompere la decennale programmazione di Un Posto al Sole. La soap opera Rai aveva affrontato ogni sorta di imprevisto, mantenendo sempre regolari i propri appuntamenti di messa in onda; dallo scorso marzo, l’interruzione forzata delle riprese aveva costretto il set alla chiusura improvvisa. Un piccolo shock, per quanti abituati nel corso degli anni a vedere come immutabile la programmazione preserale di Rai Tre. A cento giorni dalla chiusura e dopo un mese di riprese, torna finalmente in tv Un Posto al Sole, con le nuove puntate inedite della soap Ora, dopo quasi quattro mesi di buco, Un Posto al Sole ricomincia. Lo farà da dove aveva mollato, riprendendo in mano le puntate cancellate e riavvolgendo il filo di questo periodo. Per tutta la primavera, la rete aveva ovviato ... Leggi su velvetgossip

ilBarby : @simonaale ma nessuno guarda la serie dai. Fan sembrare quelli di posto al sole meglio di Friends - giusepp28331069 : @DaniSbrollini @Ettore_Rosato @elenabonetti Speriamo un salto di qualità, e che le fake come quelle sulla Min Azzol… - cvpidlove : com'è possibile che ogni volta che mi siedo in macchina mi becco il posto in cui batte sempre il sole - runsaggio : Niente sole ma anche oggi abbiamo visitato un bellissimo posto - zazoomblog : Un Posto al Sole chi è Bianca Boschi (Sofia Piccirillo) - #Posto #Bianca #Boschi #(Sofia -