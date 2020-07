Storie di south-working: "La sede è a Milano ma lavora da Amalfi. E la sera un bagno a mare" (Di sabato 4 luglio 2020) C’è già chi lo definisce smart working estremo: essere dipendenti di un’azienda al nord, ma lavorare tranquillamente dal sud, in south working. Da Milano a Reggio Calabria, Salerno, Lecce e Ostuni, sola andata, come effetto secondario del covid. La sede di lavoro resta al nord ma col lavoro agile si può più o meno tranquillamente tornare nei paesi d’origine, spesso al sud, dove tanto per iniziare il costo della vita è decisamente minore rispetto alle grandi città del nord.Il sindaco di Milano Beppe Sala si è già preoccupato, in un video, sui social giorni fa ha chiesto a tutti di tornare al lavoro, di uscire dalla grotta. Non è stato proprio un bel messaggio, ma mette in evidenza i timori del primo cittadino: Milano è vuota se non ci sono i pendolari e gli impiegati in giacca e cravatta che riempiono ... Leggi su huffingtonpost

