Serie A, difficile anticipare l’inizio delle partite: Aic e tv sono distanti (Di sabato 4 luglio 2020) Continua a tenere banco in Lega Serie A la proposta di anticipare di mezz’ora i match di Serie A: fumata bianca complicata Per questo fine settimana, ovviamente, non se ne parla: le partite di Serie A si giocheranno secondo la programmazione nota da tempo anche per tutta una Serie di impegni internazionali da rispettare. Come riferisce La Gazzetta dello Sport, nelle prossime ore si proverà a trovare un punto di equilibrio fra esigenze diverse, ma la soluzione è faticosa. L’obiettivo su cui concordano un po’ tutti è quello di anticipare l’ultimo orario, la gara delle 21.45. Per giocare alle 21 o alle 21.15 sarebbe però necessario risistemare anche le partite precedenti. E le tv non vogliono che si tocchi la distanza fra un match e l’altro di due ore e 15 minuti. Al tempo stesso, i calciatori sono critici su una partita prima delle ... Leggi su calcionews24

HSilviaconsta : @lasoralalla Poi se di serie ne hai viste due è ancora più difficile avere un termine di paragone valido - Chameleon87mi : RT @max74volpato: 'Sarà difficile cancellare Cesena dal mio cuore.Nello spogliatoio mi misi a piangere, lacrime per scaricare la tensione,… - Dolphin64178114 : RT @max74volpato: 'Sarà difficile cancellare Cesena dal mio cuore.Nello spogliatoio mi misi a piangere, lacrime per scaricare la tensione,… - P0ETAURBAN0 : RT @ismylifeajoke_: Attraverso il personaggio del padre di Chandler, la serie include anche il tema della transessualità: il tutto si concl… - armandomanzini : RT @max74volpato: 'Sarà difficile cancellare Cesena dal mio cuore.Nello spogliatoio mi misi a piangere, lacrime per scaricare la tensione,… -

Ultime Notizie dalla rete : Serie difficile "Ho due offerte, tutto può succedere Serie D difficile, non impossibile" il Resto del Carlino Samantha Smith ha il cancro: Mary Winchester di Supernatural dovrà affrontare un difficile intervento

Samantha Smith ha il cancro. È la seconda volta che la dolce Mary Winchester di Supernatural ha a che fare con il mostro ma sembra proprio che questa volta le cose abbiano preso una piega più violenta ...

Fantacalcio, gli infortunati della 30ª giornata di Serie A

I fantallenatori, in vista della 30a giornata di campionato che inizierà sabato 4 luglio alle ore 17.15 con il derby tra Juve e Toro per poi terminare domenica 5 sera con Napoli-Roma, sperano di recup ...

Samantha Smith ha il cancro. È la seconda volta che la dolce Mary Winchester di Supernatural ha a che fare con il mostro ma sembra proprio che questa volta le cose abbiano preso una piega più violenta ...I fantallenatori, in vista della 30a giornata di campionato che inizierà sabato 4 luglio alle ore 17.15 con il derby tra Juve e Toro per poi terminare domenica 5 sera con Napoli-Roma, sperano di recup ...